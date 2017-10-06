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Центробанк предложил создать национальную систему регистрации финансовых транзакций

УрБК, Москва, 06.10.2017. ЦБ предложил создать национальную систему регистрации финансовых транзакций населения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление первого зампреда ЦБ Сергея Швецова.



«Основная суть — все транзакции на финансовом рынке, которые проводятся населением РФ, отражаются в одном репозитории. Это будет запись транзакции о приобретении услуги, характеристик этой услуги. Она будет юридически достаточной для отстаивания своих интересов потребителем и его контрагентом и в суде, и при омбудсмене, и при жалобах в ЦБ», — заявил он.



По его словам, это важный элемент, который, безусловно, должен быть дополнен удаленной идентификацией данных, линком с системой госуслуг, Федеральной налоговой службой. Эта система будет взаимодействовать с платежными системами.



Он считает, что система регистрации транзакций также позволит вывести потребителя на единую позицию всех отношений с финансовым рынком: то есть потребитель будет видеть все и в одном месте.



«Эта среда, безусловно, должна породить доверие, так как потребитель будет знать, что, проведя операцию дистанционно, сможет зайти в личный кабинет и убедиться, что эта услугу появилась в его кошельке и так далее», — заключил первый зампред ЦБ.

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