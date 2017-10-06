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Центробанк предложил создать национальную систему регистрации финансовых транзакций

6 октябрь 2017 (14:45)

УрБК, Москва, 06.10.2017. ЦБ предложил создать национальную систему регистрации финансовых транзакций населения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление первого зампреда ЦБ Сергея Швецова.

«Основная суть — все транзакции на финансовом рынке, которые проводятся населением РФ, отражаются в одном репозитории. Это будет запись транзакции о приобретении услуги, характеристик этой услуги. Она будет юридически достаточной для отстаивания своих интересов потребителем и его контрагентом и в суде, и при омбудсмене, и при жалобах в ЦБ», — заявил он.

По его словам, это важный элемент, который, безусловно, должен быть дополнен удаленной идентификацией данных, линком с системой госуслуг, Федеральной налоговой службой. Эта система будет взаимодействовать с платежными системами.

Он считает, что система регистрации транзакций также позволит вывести потребителя на единую позицию всех отношений с финансовым рынком: то есть потребитель будет видеть все и в одном месте.

«Эта среда, безусловно, должна породить доверие, так как потребитель будет знать, что, проведя операцию дистанционно, сможет зайти в личный кабинет и убедиться, что эта услугу появилась в его кошельке и так далее», — заключил первый зампред ЦБ.

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