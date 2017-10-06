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МУГИСО безвозмездно передаст оборудование племенному заводу «Истоки»
6 октябрь 2017 (14:23)
УрБК, Екатеринбург, 06.10.2017. В сентябре этого года с согласия Управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области региональное правительство решило предоставить в собственность частного племенного завода «Истоки» (Екатеринбург) казенное имущество. Об этом сообщает пресс-служба МУГИСО.
Речь идет о комплексе оборудования для клеточного содержания и откорма бройлеров EGS-Carre (6 рядов для поголовья на 80 тыс. голов).
В настоящее время МУГИСО оформляет договор безвозмездного пользования указанным имуществом с сельхозпроизводителем.
Речь идет о комплексе оборудования для клеточного содержания и откорма бройлеров EGS-Carre (6 рядов для поголовья на 80 тыс. голов).
В настоящее время МУГИСО оформляет договор безвозмездного пользования указанным имуществом с сельхозпроизводителем.
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