Новости дня

МУГИСО безвозмездно передаст оборудование племенному заводу «Истоки»

УрБК, Екатеринбург, 06.10.2017. В сентябре этого года с согласия Управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области региональное правительство решило предоставить в собственность частного племенного завода «Истоки» (Екатеринбург) казенное имущество. Об этом сообщает пресс-служба МУГИСО.



Речь идет о комплексе оборудования для клеточного содержания и откорма бройлеров EGS-Carre (6 рядов для поголовья на 80 тыс. голов).



В настоящее время МУГИСО оформляет договор безвозмездного пользования указанным имуществом с сельхозпроизводителем.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: