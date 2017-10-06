На Урале упал спрос на земельные участки

Аналитики Уральской палаты недвижимости (УПН) считают, что рынок загородной недвижимости Екатеринбурга переживает стадию деградации. Это связано не только с низким спросом, но и со стремительным ухудшением качества предложения. Еще в 2006-2007 годах доля коттеджей и таунхаусов составляла 80-90%. Сейчас она не превышает 30%. Остальную долю на рынке завоевали земельные участки без подряда. После начала кризиса в 2014 году этот сегмент был одним из самых устойчивых на рынке. Однако в текущем сезоне ситуация изменилась. Здесь зафиксировали резкое снижение числа сделок купли-продажи.Президент компании ЦН «МАН» Николай Савин подтвердил, что в настоящее время основным продуктом на рынке загородной недвижимости Екатеринбурга являются земельные участки без подряда, которые находятся в радиусе 30 километров от города.«На мой взгляд, в 2017 году продажи земельных участков очень сильно сократились по сравнению с прошлым и позапрошлым годами. Приблизительно в пять раз. Условно говоря, если раньше мы продавали 10 земельных участков в конкретном коттеджном поселке, то сейчас всего 2-3. Что будет зимой — непонятно. Цены на этот продукт не растут. Покупатель стал более искушенным. Еще 10 лет назад люди покупали все подряд. Им было достаточно, что рядом расположены лес и река. Сейчас их запросы стали заметно больше. Им нужна охрана, магазины, детские и спортивные площадки», — сообщил Николай Савин.Несмотря на резкое снижение спроса, застройщики по-прежнему делают ставку на развитие этого формата. Они не хотят строить готовые коттеджи и таунхаусы, опасаясь, что не смогут найти покупателей.Между тем доминирование земельных участков без подряда создает серьезные риски для развития рынка загородной недвижимости.«В 2010 году в продаже было 2 тыс. участков. Сейчас уже 8 тыс. Можно говорить о некой деградации рынка. Потому что предложение максимально упрощается. Крупных компаний, которые присутствуют на рынке и тиражируют свои объекты, практически нет. Зато есть игроки, успешно продающие земельные участки без подряда. Они все работу делают хорошо. Однако с точки зрения конечного потребителя на рынке просто отсутствует конечный, оформленный продукт», — заявил начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков.По его словам, в группе коттеджей и таунтаусов насчитывается около 2 тыс. предложений. Это в четыре раза меньше, чем земельных участков.«С конца 2014 года коттеджи в окрестностях Екатеринбурга подешевели на 9%, таунхаусы — на 11%. Я считаю, что резервы для дальнейшего снижения цен исчерпаны. Сейчас многие проекты вплотную приблизились к порогу рентабельности. В связи с этим девелоперам невыгодно продолжать переписывать ценники. Им проще отказаться от реализации проектов», — считает Михаил Хорьков.Сами участники рынка загородной недвижимости жалуются на отсутствие необходимой государственной поддержки. В первую очередь речь идет о помощи в развитии инфраструктуры.«Проблема состоит в том, что власти не уделяют должного внимания малоэтажному строительству и загородной недвижимости. Доля этого сегмента в структуре предложения практически не растет. У нас почему-то принято поддерживать строительство больших многоэтажных домов», — считает исполнительный директор компании «Палникс» Вадим Шамшурин.Аналитики не видят предпосылок для существенного улучшения ситуации на рынке загородной недвижимости Екатеринбурга в 2018-2020 годах.«В ближайшие годы основным продуктом останется земля без подряда. Доля этого сегмента составит около 60%. Рынок будет насыщаться дешевым предложением. У людей стало меньше денег. Зарабатывать стало сложнее. Поэтому цены будут снижаться. То, что раньше стоило 100 тыс. руб. за сотку, будет стоить 70 тыс. руб. Где-то стоимость упадет в два раза, где-то — на 10%. Многое будет зависеть от местоположения и качества конкретного проекта», — полагает Николай Савин.Эксперты считают, что участники рынка, которые не смогут предложить конкурентоспособный продукт, в ближайшие годы будут вынуждены свернуть свою деятельность и заморозить реализацию своих проектов. Это касается как сегмента коттеджей, так и земельных участков без подряда.