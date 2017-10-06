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В Екатеринбурге компанию «Омега 93» обязали снести шлагбаум на незаконно занятом участке
6 октябрь 2017 (13:36)
УрБК, Екатеринбург, 06.10.2017. В Екатеринбурге директора компании «Омега 93» обязали снести шлагбаум на незаконно занятой территории общего пользования. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Ранее прокуратура по обращению местного жителя провела проверку соблюдения земельного законодательства ООО «Омега 93» при реконструкции здания № 41 по ул. Космонавтов в Екатеринбурге.
Установлено, что на парковке, расположенной на землях общего пользования, компания установила будку охраны и шлагбаум.
При этом в дневное время проезд на парковку ограничен, а в ночное время въезд закрыт. Правоустанавливающие документы на земельный участок, на котором организована парковка, у ООО «Омега 93» отсутствуют.
Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга директору ООО «Омега 93» внесла представление об устранении нарушений земельного законодательства.
По требованию прокуратуры нарушения устранены: шлагбаум демонтирован, территория общего пользования открыта для граждан.
Ранее прокуратура по обращению местного жителя провела проверку соблюдения земельного законодательства ООО «Омега 93» при реконструкции здания № 41 по ул. Космонавтов в Екатеринбурге.
Установлено, что на парковке, расположенной на землях общего пользования, компания установила будку охраны и шлагбаум.
При этом в дневное время проезд на парковку ограничен, а в ночное время въезд закрыт. Правоустанавливающие документы на земельный участок, на котором организована парковка, у ООО «Омега 93» отсутствуют.
Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга директору ООО «Омега 93» внесла представление об устранении нарушений земельного законодательства.
По требованию прокуратуры нарушения устранены: шлагбаум демонтирован, территория общего пользования открыта для граждан.
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