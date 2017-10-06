Новости дня

В Екатеринбурге компанию «Омега 93» обязали снести шлагбаум на незаконно занятом участке

УрБК, Екатеринбург, 06.10.2017. В Екатеринбурге директора компании «Омега 93» обязали снести шлагбаум на незаконно занятой территории общего пользования. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Ранее прокуратура по обращению местного жителя провела проверку соблюдения земельного законодательства ООО «Омега 93» при реконструкции здания № 41 по ул. Космонавтов в Екатеринбурге.



Установлено, что на парковке, расположенной на землях общего пользования, компания установила будку охраны и шлагбаум.



При этом в дневное время проезд на парковку ограничен, а в ночное время въезд закрыт. Правоустанавливающие документы на земельный участок, на котором организована парковка, у ООО «Омега 93» отсутствуют.



Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга директору ООО «Омега 93» внесла представление об устранении нарушений земельного законодательства.



По требованию прокуратуры нарушения устранены: шлагбаум демонтирован, территория общего пользования открыта для граждан.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: