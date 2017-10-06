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Минфин планирует освободить банки-банкроты от налога на прибыль

УрБК, Москва, 06.10.2017. Минфин хочет снизить налоговую нагрузку для банков с отозванной лицензией. Об этом сообщает издание «Ведомости».



С 2018 года банкам-банкротам, возможно, не придется платить налог на прибыль, которая возникает из-за включения резервов на возможные потери по ссудам в налогооблагаемую базу. Из-за того, что после отзыва лицензии банки обязаны платить налог на прибыль с учетом резервов, ухудшается их способность расплатиться с кредиторами при банкротстве. Банки с действующей лицензией по закону исключают отчисления в резервы из налогооблагаемой базы.



В Налоговом кодексе отсутствуют положения, регулирующие порядок использования резерва, что создает правовую неопределенность для такой категории налогоплательщиков, как банки с отозванной лицензией, поэтому Минфин взялся за разработку законопроекта, который устранит пробел. Возможные изменения могут вступить в силу уже в январе 2018 года.



«Налоги должны браться с реальной деятельности, тогда как у банков без лицензии доход, как правило, виртуальный и связан с тем, что резервы по ссудам сначала формируются, а потом распускаются. Для бюджета размер недополученных средств от этих налогов будет незначителен», — говорит замминистра финансов Алексей Моисеев.



Нередки случаи, когда Агентство по страхованию вкладов (АСВ), как конкурсный управляющий банков, пытается оспорить решения налоговых органов и взыскать с банков недоимки по налогу на прибыль. В практике агентства есть подобные споры, признал его представитель.



«Федеральная налоговая служба (ФНС) толкует Налоговый кодекс в свою пользу и заставляет банки платить полную сумму налога с учетом резервов. При этом ФНС забывает, что в законодательстве понятие «кредитная организация» включает в себя как банки с лицензией, так и без нее. Положения Налогового кодекса на самом деле вовсе не исключают того, что банк с отозванной лицензией может исключить резервы из налогооблагаемой базы, однако допускают различные толкования, чем и пользуется ФНС», — отмечает партнер коллегии адвокатов «Юков и партнеры» Светлана Тарнопольская.

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