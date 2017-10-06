Кризис
Годовая инфляция в Свердловской области в сентябре составила 2,7%
6 октябрь 2017 (12:54)
Инфляция в Свердловской области в сентябре 2017 года составила 2,7% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.
Продовольственные товары за год подорожали на 2,2%, непродовольственные — на 3%, алкоголь — на 6,2%, услуги — на 2,2%.
По сравнению с августом 2017 года на Среднем Урале зафиксировали дефляцию в размере 0,3%.
Продовольственные товары за год подорожали на 2,2%, непродовольственные — на 3%, алкоголь — на 6,2%, услуги — на 2,2%.
По сравнению с августом 2017 года на Среднем Урале зафиксировали дефляцию в размере 0,3%.
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