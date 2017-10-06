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«МегаФон» фиксирует в Екатеринбурге высокий спрос на iPhone
6 октябрь 2017 (12:53)
УрБК, Екатеринбург, 06.10.2017. Наибольшее число продаж продукции Apple фиксируется в Екатеринбурге, Перми, Сургуте и Нижневартовске. Об этом сообщает пресс-служба компании «МегаФон».
«Уральцы не хотят откладывать приобретение желанных смартфонов на потом. Поэтому посетители салонов связи, где стали доступны новые iPhone, и интернет-магазина «МегаФона» предпочитают оформлять покупку в рассрочку. Только каждый третий покупатель смартфона готов заплатить за него всю сумму сразу», — говорится в сообщении.
По словам директора «МегаФон Ритейл» на Урале Алексея Быкова, с поступлением новых iPhone расширился ассортимент оборудования для пользования нашим быстрым мобильным интернетом. Гаджеты поддерживают выход в сеть на скорости LTE Advanced до 300 Мбит/с, что обеспечит оперативную загрузку даже самого тяжелого контента.
В компании отмечают, что при покупке новых iPhone можно оформить страхование. Перечень страховых случаев включает повреждение смартфона от любой жидкости, в том числе конденсата, а также пожара, поджога, воздействий электротока, взрыва бытового газа, поломки от падения с высоты или при случайном падении какого-то предмета на телефон, и даже в случае кражи, разбоя.
Жители Екатеринбурга могут оформить бесплатную курьерскую доставку в интернет-магазине оператора. Купить девайсы также можно в точках оператора, размещенных в торговых центрах «Мегаполис» и «Парк Хаус». Заказать почтовую доставку с сайта можно из любого населенного пункта России.
«Уральцы не хотят откладывать приобретение желанных смартфонов на потом. Поэтому посетители салонов связи, где стали доступны новые iPhone, и интернет-магазина «МегаФона» предпочитают оформлять покупку в рассрочку. Только каждый третий покупатель смартфона готов заплатить за него всю сумму сразу», — говорится в сообщении.
По словам директора «МегаФон Ритейл» на Урале Алексея Быкова, с поступлением новых iPhone расширился ассортимент оборудования для пользования нашим быстрым мобильным интернетом. Гаджеты поддерживают выход в сеть на скорости LTE Advanced до 300 Мбит/с, что обеспечит оперативную загрузку даже самого тяжелого контента.
В компании отмечают, что при покупке новых iPhone можно оформить страхование. Перечень страховых случаев включает повреждение смартфона от любой жидкости, в том числе конденсата, а также пожара, поджога, воздействий электротока, взрыва бытового газа, поломки от падения с высоты или при случайном падении какого-то предмета на телефон, и даже в случае кражи, разбоя.
Жители Екатеринбурга могут оформить бесплатную курьерскую доставку в интернет-магазине оператора. Купить девайсы также можно в точках оператора, размещенных в торговых центрах «Мегаполис» и «Парк Хаус». Заказать почтовую доставку с сайта можно из любого населенного пункта России.
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