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В ДТП во Владимирской области погибли 19 человек
6 октябрь 2017 (12:53)
Число погибших при столкновении автобуса и поезда во Владимирской области выросло до 19 человек, сообщила «Ленте.ру» представитель Московского Межрегионального управления на транспорте Следственного комитета Елена Марковская.
Она отметила, что среди погибших — трое детей.
Пресс-секретарь губернатора Владимирской области Рита Шляхова сообщила РИА Новости, что среди погибших оказались 15 граждан Узбекистана.
«Сегодня ночью автобус с казахстанскими номерами, в котором ехали граждане Узбекистана, объезжал пробку в Ореховском, на переезде автобус заглох. Люди в автобусе спали, их было 50 человек, водитель закричал, 34 человека вскочили из автобуса, чтобы толкать. Они выжили, погибли те, кто остался в автобусе. Его буквально разорвало», — рассказала Шляхтина.
Она отметила, что среди погибших — трое детей.
Пресс-секретарь губернатора Владимирской области Рита Шляхова сообщила РИА Новости, что среди погибших оказались 15 граждан Узбекистана.
«Сегодня ночью автобус с казахстанскими номерами, в котором ехали граждане Узбекистана, объезжал пробку в Ореховском, на переезде автобус заглох. Люди в автобусе спали, их было 50 человек, водитель закричал, 34 человека вскочили из автобуса, чтобы толкать. Они выжили, погибли те, кто остался в автобусе. Его буквально разорвало», — рассказала Шляхтина.
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