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Трамп может аннулировать сделку с Ираном

Президент США Дональд Трамп в ближайшее время может объявить об аннулировании ядерной сделки с Ираном. Об этом сообщает газета The Washington Post.



Источники газеты указывают, что Трамп считает сделку не отвечающей национальным интересам США. Они говорят, что Трамп намерен во время своего выступления 12 октября заявить о грядущем сворачивании совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и хочет получить поддержку Конгресса по этому вопросу.



По мнению The Washington Post, подобное развитие событий приведет к возвращению к политике санкций против Ирана.

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