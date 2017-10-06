Дайджест
Россиян предостерегли от поездок в Конго из-за холеры
6 октябрь 2017 (12:52)
Роспотребнадзор предупреждает граждан России об ухудшении ситуации с холерой в ДР Конго. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Роспотребнадзор информирует, что по данным министерства здравоохранения Демократической Республики Конго с начала сентября текущего года число заболевших холерой достигло 24 тыс. человек, из них 500 закончились летальным исходом», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ситуация осложняется нехваткой чистой воды.
Ранее Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке чумы на Мадагаскаре.
«Роспотребнадзор информирует, что по данным министерства здравоохранения Демократической Республики Конго с начала сентября текущего года число заболевших холерой достигло 24 тыс. человек, из них 500 закончились летальным исходом», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ситуация осложняется нехваткой чистой воды.
Ранее Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке чумы на Мадагаскаре.
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