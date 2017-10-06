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У бразильского чиновника обнаружили дома 16 золотых слитков
6 октябрь 2017 (12:52)
У арестованного председателя Национального олимпийского комитета (НОК) Бразилии и главы оргкомитета Игр-2016 в Рио-де-Жанейро Карлоса Артура Нузмана нашли дома 16 золотых слитков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную прокуратуру Бразилии.
Нузмана арестовали за мошенничество. На протяжении последних месяцев он хранил золотые слитки в одном из швейцарских банков. Однако сообщил о них в налоговые органы только 20 сентября — через несколько дней после того, как в его доме прошли обыски по делу о коррупции при выборе хозяина ОИ-2016.
«С помощью декларации Нузман, очевидно, рассчитывал помешать расследованию, касающемуся сокрытия информации об имуществе», — говорится в заявлении ведомства. В прокуратуре также отметили, что «спортивный чиновник не указал источник дохода, позволивший приобрести эти слитки, что указывает на его незаконный характер».
Нузмана арестовали за мошенничество. На протяжении последних месяцев он хранил золотые слитки в одном из швейцарских банков. Однако сообщил о них в налоговые органы только 20 сентября — через несколько дней после того, как в его доме прошли обыски по делу о коррупции при выборе хозяина ОИ-2016.
«С помощью декларации Нузман, очевидно, рассчитывал помешать расследованию, касающемуся сокрытия информации об имуществе», — говорится в заявлении ведомства. В прокуратуре также отметили, что «спортивный чиновник не указал источник дохода, позволивший приобрести эти слитки, что указывает на его незаконный характер».
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