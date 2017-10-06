Дайджест
В Перу рухнул военный самолет
6 октябрь 2017 (12:52)
В аэропорту города Масамари самолет Ан-32 вооруженных сил Перу врезался в полицейскую базу. Об этом сообщает портал El Comercio.
Отмечается, что причиной произошедшего стал отказ тормозов самолета при посадке, в результате чего он выехал за пределы взлетно-посадочной полосы.
На борту самолета находились военнослужащие, однако ни они, ни полицейские на земле не пострадали.
Отмечается, что причиной произошедшего стал отказ тормозов самолета при посадке, в результате чего он выехал за пределы взлетно-посадочной полосы.
На борту самолета находились военнослужащие, однако ни они, ни полицейские на земле не пострадали.
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