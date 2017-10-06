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В Екатеринбурге приостановили деятельность кафе Vietmon

УрБК, Екатеринбург, 06.10.2017. В Екатеринбурге Управление Роспотребнадзора по Свердловской области приостановило деятельность кафе Vietmon на ул. Гагарина, 35 за грубые нарушения санитарного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



В частности, в ходе административного расследования выяснилось, что на предприятии не предусмотрена последовательность технологических процессов, существуют встречные потоки сырья и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречное движение посетителей и персонала. Набор и площади помещений не соответствуют мощности предприятия и не обеспечивают соблюдение санитарных правил и норм; предприятие не оснащено достаточным количеством необходимого оборудования и предметами материально-технического оснащения. Имеются нарушения в работе системы вентиляции.



Моечные ванны присоединены к канализационной сети без воздушных разрывов. Производственный цех оборудован раковинами со смесителями, не исключающими повторного загрязнения рук после мытья. Над столом, где изготавливаются салаты и холодные закуски, отсутствуют бактерицидные лампы. В кафе не соблюдаются условия хранения и нормы складирования пищевой продукции, нарушаются правила товарного соседства.



Также выяснилось, что на предприятии не сохраняются маркировочные ярлыки с указанием даты изготовления, сроков хранения и сведениями о производителе продукции. Нарушаются требования к обработке и хранению чистой посуды, маркировке разделочного инвентаря; не ведется текущая документация и не представлен бракеражный журнал готовой пищевой продукции, а также журналы осмотров персонала на гнойничковые и острые респираторные заболевания, контроля качества фритюрных жиров, учета температур и влажности, уборок.



Централизованное изготовление рабочих дезинфицирующих растворов не производится; используются не разрешенные к применению в предприятиях общественного питания моющие средства. Ремонт оборудования и текущий ремонт не проводятся по мере необходимости; требуется проведение дезинсекционных и дератизационных обработок помещений кафе.



За выявленные нарушения санитарного законодательства в работе кафе в отношении индивидуального предпринимателя составлен протокол о временном запрете деятельности до 18 октября 2017 года.

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