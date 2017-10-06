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Бригада шахты «Алардинская» ЕВРАЗа с начала года добыла 2 млн тонн угля
6 октябрь 2017 (12:12)
УрБК, Екатеринбург, 06.10.2017. Бригада Альберта Ямалиева участка №1 шахты «Алардинская» (входит в состав одного из подразделений ЕВРАЗа) с начала года подняла на-гора 2 млн т угля. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» холдинга ЕВРАЗ.
«Шахтерский коллектив Альберта Ямалиева — один из самых известных в Кузбассе, он много лет носит заслуженное звание бригады-миллионера. С очередным производственным рекордом шахтеров поздравили руководители «Распадской угольной компании», — говорится в сообщении.
Рекордное количество угля бригада Ямалиева подняла из лавы 3-39. Первый миллион из этой лавы шахтеры выдали в начале июня 2017 года. Благодаря слаженной работе и использованию грамотных технологических схем второй миллион был добыт менее чем за 4 месяца.
Уголь марки КС, добываемый на шахте «Алардинская», отгружается на металлургические комбинаты ЕВРАЗа, а также в адрес сторонних металлургических и коксохимических предприятий России.
Шахта «Алардинская» находится под управлением ООО «Распадская угольная компания», которое также осуществляет функции управляющей организации в отношении иных угольных активов ООО «Распадская» и ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» (входят в состав ЕВРАЗа).
«Шахтерский коллектив Альберта Ямалиева — один из самых известных в Кузбассе, он много лет носит заслуженное звание бригады-миллионера. С очередным производственным рекордом шахтеров поздравили руководители «Распадской угольной компании», — говорится в сообщении.
Рекордное количество угля бригада Ямалиева подняла из лавы 3-39. Первый миллион из этой лавы шахтеры выдали в начале июня 2017 года. Благодаря слаженной работе и использованию грамотных технологических схем второй миллион был добыт менее чем за 4 месяца.
Уголь марки КС, добываемый на шахте «Алардинская», отгружается на металлургические комбинаты ЕВРАЗа, а также в адрес сторонних металлургических и коксохимических предприятий России.
Шахта «Алардинская» находится под управлением ООО «Распадская угольная компания», которое также осуществляет функции управляющей организации в отношении иных угольных активов ООО «Распадская» и ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» (входят в состав ЕВРАЗа).
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