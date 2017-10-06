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Центробанк может оспорить покупку «Точки» и Рокетбанка группой QIWI

УрБК, Москва, 06.10.2017. Временная администрация ЦБ, работающая в банке «ФК Открытие», может оспорить сделку по покупке у него группой QIWI брендов и программного обеспечения сервисов «Точка» и Рокетбанк. Об этом сообщает «Коммерсантъ».



Об их покупке 5 октября 2017 года заявил гендиректор и основной собственник QIWI Сергей Солонин.



«И Рокетбанк, и «Точка» с точки зрения IT и бренда сейчас принадлежат QIWI, мы работаем с ФК «Открытие» и разговариваем с другими банками о мультибанковской модели», — отметил он.



Однако, как подчеркнули в ЦБ, сделка заключена до введения временной администрации в ФК «Открытие». Сейчас временная администрация изучает детали этой сделки с точки зрения ее влияния на стоимость активов банка и его издержек. По результатам анализа сделка будет либо подтверждена, либо пересмотрена.



Зампред ЦБ Василий Поздышев в интервью Reuters говорил, что временная администрация ФК «Открытие» приостановила реализацию ряда сделок, заключенных незадолго до запуска процедуры оздоровления банка.



«Все сделки, заключенные незадолго до передачи «Открытия» в фонд санации, а также планы по заключению новых сейчас изучаются на предмет разворота. Действующая редакция закона о банкротстве дает временной администрации банка право оспаривать его сделки, подпадающие под описание сомнительных или сделок с предпочтением», — пояснил юрист компании «Ильяшев и партнеры» Дмитрий Константинов.



Если сделка ФК «Открытие» с QIWI будет пересмотрена, то ЦБ, скорее всего, вновь выставит диджитал-сервисы на продажу, притом, возможно, в новой конфигурации. Как стало известно, на проекты уже есть серьезные претенденты. Приобрести «Точку» хочет крупнейший частный банк — Альфа-банк.



«Альфа-групп» нацелена на диджитализацию — например, рассчитывает уже в 2018 году начать реализацию проекта по созданию digital-банка», — отметил господин А. Марей.



К Рокетбанку, по информации источников, присматривается Сбербанк.



«Сбербанк тестировал модель Рокетбанка на масштабе своей базы еще до того, как этот банк был приобретен ФК «Открытие», и после санации ФК «Открытие» Сбербанк сохранял к нему интерес. В пресс-службе Сбербанка заявили, что эта информация «не соответствует действительности», и у банка планов по приобретению Рокетбанка «не существует», — сказал источник издания.

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