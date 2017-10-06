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За восемь месяцев 2017 года объем выдачи ипотечных кредитов превысил 1 трлн рублей
6 октябрь 2017 (10:52)
УрБК, Москва, 06.10.2017. Российские банки в январе-августе 2017 года предоставили более 600 тыс. ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на сумму свыше 1 трлн руб. Об этом сообщает «Банки.ру».
Процентные ставки по ИЖК снижаются шестой месяц подряд. Средневзвешенная ставка по ИЖК в августе сократилась на 0,36%, до 10,58%.
«Рекордно низкая процентная ставка позволила в последний летний месяц профинансировать более 90 тыс. ипотечных сделок на сумму свыше 174 млрд руб. (на 10 тыс. сделок и на 19,5 млрд руб. больше, чем в предыдущем месяце). В результате в августе банки выдали 16% всех ИЖК с начала года. Темпы прироста количества и объема ИЖК за август 2017 года по отношению к аналогичному месяцу прошлого года составили 29% и 39% соответственно», — отмечается в сообщении.
По состоянию на 1 сентября 2017-го совокупная задолженность ипотечных заемщиков перед банками составила 4,8 трлн руб. Доля просроченной задолженности по ипотеке сохранилась на уровне 1,5%.
Процентные ставки по ИЖК снижаются шестой месяц подряд. Средневзвешенная ставка по ИЖК в августе сократилась на 0,36%, до 10,58%.
«Рекордно низкая процентная ставка позволила в последний летний месяц профинансировать более 90 тыс. ипотечных сделок на сумму свыше 174 млрд руб. (на 10 тыс. сделок и на 19,5 млрд руб. больше, чем в предыдущем месяце). В результате в августе банки выдали 16% всех ИЖК с начала года. Темпы прироста количества и объема ИЖК за август 2017 года по отношению к аналогичному месяцу прошлого года составили 29% и 39% соответственно», — отмечается в сообщении.
По состоянию на 1 сентября 2017-го совокупная задолженность ипотечных заемщиков перед банками составила 4,8 трлн руб. Доля просроченной задолженности по ипотеке сохранилась на уровне 1,5%.
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