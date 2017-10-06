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Строительство выезда из торгово-логистического центра «Магнит» под Екатеринбургом признали незаконным

УрБК, Екатеринбург, 06.10.2017. Верховный суд РФ подтвердил законность требования Госавтоинспекции прекратить строительство подъездной дороги к торгово-логистическому центру «Магнит» под Екатеринбургом. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.



Речь идет о логистическом центре «Магнит», который в 2013 году построило АО «Тандер» на 333 км в полосе отвода автомобильной дороги федерального значения «Пермь — Екатеринбург». В августе 2016 года застройщик начал строительство подъездной автодороги к логистическому центру от трассы. При этом выезд на федеральную автодорогу был организован через существующее примыкание к АЗС «Лукойл-Пермнефтепродукт».



Сотрудники ГИБДД установили несоответствие проектной документации требованиям нормативно-правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения. На основании этого Госавтоинспекция Свердловской области приостановила работы и потребовала от подрядчика ООО «Девятый трест-комфорт» прекратить противоправные действия.



Компании «Тандер» и «Девятый трест-комфорт» не согласились с требованиями и пожаловались в Арбитражный суд Свердловской области на действия сотрудников Госавтоинспекции, а также попросили отменить решение ГИБДД.



«В ходе судебного заседания в Арбитражном суде Свердловской области, а в дальнейшем и в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде, Арбитражном суде Уральского округа и Верховном Суде Российской Федерации Госавтоинспекцией Свердловской области была доказана правомерность выданного требования, а также наличие нарушений законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения, правил, стандартов, технических норм и иных требований нормативных документов в области обеспечения безопасности дорожного движения, допущенных при проектировании и строительстве подъездной автодороги к логистическому центру АО «Тандер», — рассказали в пресс-службе УГИБДД Свердловской области.



Теперь организации необходимо привести в соответствие отдельный подъездной путь через существующую транспортную развязку в село Ново-Алексеевское. Этот отдельный подъездной путь должен исключать использование переходно-скоростных полос АЗС «Лукойл-Пермнефтепродукт».

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