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ФСБ вычислила организаторов волны лжеминирований зданий в Екатеринбурге

УрБК, Москва, 06.10.2017. Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ вычислили ответственных за волну лжеминирований зданий в крупных городах страны, которая продолжается с 11 сентября. В ведомстве подозревают четырех россиян, которые находятся за рубежом.



«Мы установили, правда, непросто было это сделать — это российские граждане. Однозначно могу сказать — это четверо человек, которые находятся сейчас за границей», — цитирует РИА «Новости» директора ФСБ Александра Бортникова.



По его словам, у телефонных террористов есть пособники на территории России. Сейчас ФСБ устанавливает местонахождение злоумышленников, однако звонившие использовали IP-телефонию, и определить их дислокацию сложно. Также расследование затрудняет то, что звонки исходили с территории другого государства, добавил А. Бортников.



По оценке директора ФСБ, общий материальный ущерб, нанесенный организациям, куда поступали звонки, превысил 300 млн руб. О мотивах и целях преступников пока никакой официальной информации нет.



Напомним, с 11 сентября 2017 года один за другим крупные города России оказались фактически парализованы из-за массовых сообщений о минировании зданий. Взрывчатку искали в кинотеатрах, торговых центрах, ресторанах, школах и вокзалах в Уфе, Омске, Рязани, Красноярске, Нижнем Новгороде, Москве и других городах.



Для Екатеринбурга наиболее тяжелым днем оказалось 29 сентября, когда эвакуировали свыше 150 зданий. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.

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