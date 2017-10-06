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Екатеринбургская таможня за 9 месяцев перечислила в федеральный бюджет более 17 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 06.10.2017. Екатеринбургская таможня за 9 месяцев 2017 года перечислила в федеральный бюджет более 17 млрд руб. В частности, за III квартал эта сумма составила 7,5 млрд руб.



Как сообщает пресс-служба ведомства, в отчетном периоде продекларированы товары весом более 4 млн 800 тыс. т стоимостью более 6 миллиардов 600 миллионов долл. США.



Число участников внешнеэкономической деятельности составило 1 тыс. 800 юридических лиц, что на 13% больше по отношению к аналогичному периоду прошлого года.



Таможенными постами оформлено более 60 тыс. деклараций на товары. Количество экспортных деклараций увеличилось на 12%, а импортных — на 38%. Автоматическую регистрацию прошло 59% деклараций на товары.



За 9 возбуждено 12 уголовных дел и 749 дел об административных правонарушениях.

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