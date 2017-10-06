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Банк России направил в Минфин РФ законопроект о санации страховых компаний

УрБК, Москва, 06.10.2017. Банк России направил в Минфин России законопроект о санации страховых компаний. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление заместителя председателя ЦБ РФ Владимира Чистюхина.



«Мы направили только что подготовленный законопроект по санации страховых компаний в Минфин», — сказал он в кулуарах форума инновационных технологий Finopolis.



В июле президент РФ Владимир Путин поручил кабмину совместно с ЦБ до ноября продумать механизм финансового оздоровления страховых организаций по аналогии с соответствующим механизмом, существующим в банковской сфере.



Заместитель директора департамента страхового рынка ЦБ РФ Светлана Никитина в конце сентября заявляла, что проект санации страховых организаций готовится по той же схеме, которая предусмотрена для банков и которая сейчас впервые реализуется на примере банка «Открытие».

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