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Банк России направил в Минфин РФ законопроект о санации страховых компаний
6 октябрь 2017 (09:23)
УрБК, Москва, 06.10.2017. Банк России направил в Минфин России законопроект о санации страховых компаний. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление заместителя председателя ЦБ РФ Владимира Чистюхина.
«Мы направили только что подготовленный законопроект по санации страховых компаний в Минфин», — сказал он в кулуарах форума инновационных технологий Finopolis.
В июле президент РФ Владимир Путин поручил кабмину совместно с ЦБ до ноября продумать механизм финансового оздоровления страховых организаций по аналогии с соответствующим механизмом, существующим в банковской сфере.
Заместитель директора департамента страхового рынка ЦБ РФ Светлана Никитина в конце сентября заявляла, что проект санации страховых организаций готовится по той же схеме, которая предусмотрена для банков и которая сейчас впервые реализуется на примере банка «Открытие».
«Мы направили только что подготовленный законопроект по санации страховых компаний в Минфин», — сказал он в кулуарах форума инновационных технологий Finopolis.
В июле президент РФ Владимир Путин поручил кабмину совместно с ЦБ до ноября продумать механизм финансового оздоровления страховых организаций по аналогии с соответствующим механизмом, существующим в банковской сфере.
Заместитель директора департамента страхового рынка ЦБ РФ Светлана Никитина в конце сентября заявляла, что проект санации страховых организаций готовится по той же схеме, которая предусмотрена для банков и которая сейчас впервые реализуется на примере банка «Открытие».
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