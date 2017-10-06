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В Екатеринбурге будут судить главбуха торговой сети «Монетка» за хищение 3,8 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 06.10.2017. В Екатеринбурге будут судить главбуха торговой сети «Монетка» за хищение 3,8 млн рублей.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в период с марта по август 2013 года женщина вносила недостоверные сведения в бухгалтерские документы о наличии гражданско-правовых отношений с подконтрольным ей юридическим лицом ООО «Бай-Сул». Таким образом, ей удалось похитить у ООО «Элемент-Трейд» свыше 3,8 млн руб., которые она потратила на оплату кредитов, коммунальных услуг коттеджей и страхование.



Женщине предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

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