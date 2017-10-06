Новости дня
В Екатеринбурге будут судить главбуха торговой сети «Монетка» за хищение 3,8 млн рублей
6 октябрь 2017 (09:06)
УрБК, Екатеринбург, 06.10.2017. В Екатеринбурге будут судить главбуха торговой сети «Монетка» за хищение 3,8 млн рублей.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в период с марта по август 2013 года женщина вносила недостоверные сведения в бухгалтерские документы о наличии гражданско-правовых отношений с подконтрольным ей юридическим лицом ООО «Бай-Сул». Таким образом, ей удалось похитить у ООО «Элемент-Трейд» свыше 3,8 млн руб., которые она потратила на оплату кредитов, коммунальных услуг коттеджей и страхование.
Женщине предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в период с марта по август 2013 года женщина вносила недостоверные сведения в бухгалтерские документы о наличии гражданско-правовых отношений с подконтрольным ей юридическим лицом ООО «Бай-Сул». Таким образом, ей удалось похитить у ООО «Элемент-Трейд» свыше 3,8 млн руб., которые она потратила на оплату кредитов, коммунальных услуг коттеджей и страхование.
Женщине предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Екатеринбурге будут судить бывшую заведующую детсадом за хищение 120 тыс. рублей
- Жительницу Екатеринбурга будут судить за хищение более 1,1 млн рублей под видом изготовления мебели
- Двух жителей Екатеринбурга будут судить за хищение с предприятия более 2,6 млн рублей
- В Екатеринбурге за хищение более 1 млн рублей будут судить двух бывших сотрудников МЧС России
- В Свердловской области перед судом предстанет экс-начальник почтового отделения за хищение средств ФГУП «Почта России»
Loading...