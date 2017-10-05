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МУГИСО планирует с 2018 года перевести еще семь торговых и деловых центров на кадастровую оценку

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2017. Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) подготовило проект перечня торговых и деловых центров, налоговая база которых в 2018 году будет определяться исходя из кадастровой стоимости. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



В настоящее время список объектов включает 329 объектов, за девять месяцев этого года в него включили 13 объектов недвижимости. При этом на основании внесения изменений в кадастровые сведения в 2017 году правовые основания для включения 16 объектов отпали, что доказали правообладатели зданий.



Собственники объектов недвижимого имущества могут ознакомиться с проектом перечня на официальном сайте Министерства в разделе «Деятельность» — «Недвижимое имущество». Обновленный проект документа включает 336 объектов.

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