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Тернии дорожного ремонта

5 октябрь 2017 (16:31)

С наступлением холодов в Екатеринбурге завершается период ремонтных работ на объектах улично-дорожной сети (УДС). На сегодняшний день на 49 участках, где проводилось благоустройство, проезжая часть готова на 100%, однако реконструкция 16% пешеходных тротуаров до сих пор не завершена. Также возникают проблемы на участках, где коммунальные службы перекладывают сети и где ремонт дорог носит капитальный характер.

Готовность отремонтированных объектов УДС сегодня проинспектировала комиссия администрации уральской столицы при участии журналистов. По словам председателя комитета благоустройства Тамары Благодатковой, всего отремонтировано в этом сезоне 871 тыс. кв. м. покрытия на общую сумму 1,5 млрд руб. из бюджетов всех уровней.

Дорожное покрытие уложено на всех 49 участках, подвергшихся ремонту
Дорожное покрытие уложено на всех 49 участках, подвергшихся ремонту

Тамара Благодаткова отметила, что к настоящему времени на всех участках работы по ремонту проезжей части завершены. Хотя в основном нарушений со стороны подрядных организаций не выявлено, в некоторых случаях им пришлось снимать уже готовый асфальт и перекладывать его из-за несоответствия установленным требованиям.

В то же время ремонт тротуаров сегодня закончен только на 84%. Наиболее сложным участком остается проспект Ленина, где процесс реконструкции может затянуться.

«До 15 октября все работы, связанные с асфальтированием тротуаров, будут закончены. Один из самых больших объектов — проспект Ленина: помимо дорожного ремонта там ведется благоустройство. Оно будет продолжаться несколько дольше: есть вопросы, связанные с заменой светильников, установкой малых архитектурных форм, но эта деятельность не зависит от погодных условий», — пояснила Т. Благодаткова.

Впрочем, у жителей Екатеринбурга благоустройство проспекта Ленина уже сейчас вызывает множество вопросов. Они касаются и крайне узких велодоророжек, и кривого пешеходного перехода, и неоднократного перекладывания брусчатки, затрудняющего движение автомобилей.

Ремонт тротуаров на пр. Ленина до сих пор не завершен
Ремонт тротуаров на пр. Ленина до сих пор не завершен

Следует отметить, что претензии со стороны граждан к организации ремонтов дорог в этом сезоне имели множественный характер. Так, жители домов на улицах Папанина и Юмашева были недовольны шумом в ночное время, однако подрядчики, со своей стороны, отрицают превышение каких бы то ни было нормативов.

«Здесь собрались самые легкоранимые люди, которые на каждый шум писали жалобы. Но в Екатеринбурге работы в основном проводятся в ночное время. Уровень шума при этом не превышался ни днем, ни ночью», — пояснил представитель подрядной организации.

Еще одной проблемой стало взаимодействие с компаниями, обслуживающими коммунальные сети. Зачастую они раскапывают только что отремонтированный участок дороги, в результате работы затягиваются, вызывая недовольство граждан.

«Сетевым компаниям мы заблаговременно направили свои планы по ремонту дорог в 2017 году и надеялись, что все работы будут скоординированы: сетевики сделают свою часть, и после этого зайдем мы. К сожалению, в некоторых случаях сроки были затянуты, где-то возникли аварии уже после нашего ремонта. Так, на ул. Фестивальной ремонтировали теплотрассу, на ул. Кировоградской осуществлялись врезки. В результате и жители жалуются, что только что сделали дорогу и опять ее копают, и мы видим результаты своего труда уже раскопанными», — пояснила Тамара Благодаткова.

При этом представители комитета по благоустройству пояснили, что ответственность за проблемные участки, такие как ул. Мамина-Сибиряка, где не раз переносились сроки реконструкции теплотрассы, и ул. Московская, на которой не завершен капремонт, лежит на других организациях. Поэтому участники объезда их не инспектируют и о дате завершения работ говорить не берутся.

Таким образом, массовые ремонты на улицах Екатеринбурга в этом году стали серьезным испытанием для жителей города, особенно для автомобилистов. Организация работ вызвала множество вопросов и претензий, касающихся их сроков, уровня шума, неудобных объездов. Между тем в будущем году горожан ждет благоустройство еще 11 участков, а также завершение капремонта Московской.

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