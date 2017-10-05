Тернии дорожного ремонта

С наступлением холодов в Екатеринбурге завершается период ремонтных работ на объектах улично-дорожной сети (УДС). На сегодняшний день на 49 участках, где проводилось благоустройство, проезжая часть готова на 100%, однако реконструкция 16% пешеходных тротуаров до сих пор не завершена. Также возникают проблемы на участках, где коммунальные службы перекладывают сети и где ремонт дорог носит капитальный характер.Готовность отремонтированных объектов УДС сегодня проинспектировала комиссия администрации уральской столицы при участии журналистов. По словам председателя комитета благоустройства Тамары Благодатковой, всего отремонтировано в этом сезоне 871 тыс. кв. м. покрытия на общую сумму 1,5 млрд руб. из бюджетов всех уровней.Тамара Благодаткова отметила, что к настоящему времени на всех участках работы по ремонту проезжей части завершены. Хотя в основном нарушений со стороны подрядных организаций не выявлено, в некоторых случаях им пришлось снимать уже готовый асфальт и перекладывать его из-за несоответствия установленным требованиям.В то же время ремонт тротуаров сегодня закончен только на 84%. Наиболее сложным участком остается проспект Ленина, где процесс реконструкции может затянуться.«До 15 октября все работы, связанные с асфальтированием тротуаров, будут закончены. Один из самых больших объектов — проспект Ленина: помимо дорожного ремонта там ведется благоустройство. Оно будет продолжаться несколько дольше: есть вопросы, связанные с заменой светильников, установкой малых архитектурных форм, но эта деятельность не зависит от погодных условий», — пояснила Т. Благодаткова.Впрочем, у жителей Екатеринбурга благоустройство проспекта Ленина уже сейчас вызывает множество вопросов. Они касаются и крайне узких велодоророжек, и кривого пешеходного перехода, и неоднократного перекладывания брусчатки, затрудняющего движение автомобилей.Следует отметить, что претензии со стороны граждан к организации ремонтов дорог в этом сезоне имели множественный характер. Так, жители домов на улицах Папанина и Юмашева были недовольны шумом в ночное время, однако подрядчики, со своей стороны, отрицают превышение каких бы то ни было нормативов.«Здесь собрались самые легкоранимые люди, которые на каждый шум писали жалобы. Но в Екатеринбурге работы в основном проводятся в ночное время. Уровень шума при этом не превышался ни днем, ни ночью», — пояснил представитель подрядной организации.Еще одной проблемой стало взаимодействие с компаниями, обслуживающими коммунальные сети. Зачастую они раскапывают только что отремонтированный участок дороги, в результате работы затягиваются, вызывая недовольство граждан.«Сетевым компаниям мы заблаговременно направили свои планы по ремонту дорог в 2017 году и надеялись, что все работы будут скоординированы: сетевики сделают свою часть, и после этого зайдем мы. К сожалению, в некоторых случаях сроки были затянуты, где-то возникли аварии уже после нашего ремонта. Так, на ул. Фестивальной ремонтировали теплотрассу, на ул. Кировоградской осуществлялись врезки. В результате и жители жалуются, что только что сделали дорогу и опять ее копают, и мы видим результаты своего труда уже раскопанными», — пояснила Тамара Благодаткова.При этом представители комитета по благоустройству пояснили, что ответственность за проблемные участки, такие как ул. Мамина-Сибиряка, где не раз переносились сроки реконструкции теплотрассы, и ул. Московская, на которой не завершен капремонт, лежит на других организациях. Поэтому участники объезда их не инспектируют и о дате завершения работ говорить не берутся.Таким образом, массовые ремонты на улицах Екатеринбурга в этом году стали серьезным испытанием для жителей города, особенно для автомобилистов. Организация работ вызвала множество вопросов и претензий, касающихся их сроков, уровня шума, неудобных объездов. Между тем в будущем году горожан ждет благоустройство еще 11 участков, а также завершение капремонта Московской.