Новости дня

По итогам I полугодия продажи автомобилей стоимостью около 1 млн руб. выросли на 32%

УрБК, Москва, 05.10.2017. Сегмент автомобилей стоимостью от 800 тыс. до 1,2 млн руб. прирос в России сильнее всего по итогам I полугодия 2017 года — на 32% к аналогичному периоду 2016 года. Об этом сообщает RNS со ссылкой на заявление исполнительного директора «Автостата» Сергея Удалова.



По его словам, это произошло благодаря расширению модельного ряда среди бюджетных кроссоверов и внедорожников.



«Очень хорошую динамику показывает следующий ценовой сегмент — от 800 до 1,2 млн руб. Во многом благодаря модельному ряду кроссоверов, который за последнее время очень интенсивно развивается в бюджетном сегменте. Это и Hyundai, Kia, и Renault», — сказал он.



Продажи автомобилей стоимостью от 800 тыс. руб. до 1,2 млн руб. выросли на 32,4% к аналогичному периоду 2016 года — до 123,2 тыс. автомобилей. Самый большой сегмент — автомобили стоимостью от 500 до 800 тыс. руб., его продажи выросли на 3,3% до 264,2 тыс., на них приходится 39,4% продаж.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: