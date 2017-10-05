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По итогам I полугодия продажи автомобилей стоимостью около 1 млн руб. выросли на 32%
5 октябрь 2017 (17:34)
УрБК, Москва, 05.10.2017. Сегмент автомобилей стоимостью от 800 тыс. до 1,2 млн руб. прирос в России сильнее всего по итогам I полугодия 2017 года — на 32% к аналогичному периоду 2016 года. Об этом сообщает RNS со ссылкой на заявление исполнительного директора «Автостата» Сергея Удалова.
По его словам, это произошло благодаря расширению модельного ряда среди бюджетных кроссоверов и внедорожников.
«Очень хорошую динамику показывает следующий ценовой сегмент — от 800 до 1,2 млн руб. Во многом благодаря модельному ряду кроссоверов, который за последнее время очень интенсивно развивается в бюджетном сегменте. Это и Hyundai, Kia, и Renault», — сказал он.
Продажи автомобилей стоимостью от 800 тыс. руб. до 1,2 млн руб. выросли на 32,4% к аналогичному периоду 2016 года — до 123,2 тыс. автомобилей. Самый большой сегмент — автомобили стоимостью от 500 до 800 тыс. руб., его продажи выросли на 3,3% до 264,2 тыс., на них приходится 39,4% продаж.
По его словам, это произошло благодаря расширению модельного ряда среди бюджетных кроссоверов и внедорожников.
«Очень хорошую динамику показывает следующий ценовой сегмент — от 800 до 1,2 млн руб. Во многом благодаря модельному ряду кроссоверов, который за последнее время очень интенсивно развивается в бюджетном сегменте. Это и Hyundai, Kia, и Renault», — сказал он.
Продажи автомобилей стоимостью от 800 тыс. руб. до 1,2 млн руб. выросли на 32,4% к аналогичному периоду 2016 года — до 123,2 тыс. автомобилей. Самый большой сегмент — автомобили стоимостью от 500 до 800 тыс. руб., его продажи выросли на 3,3% до 264,2 тыс., на них приходится 39,4% продаж.
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