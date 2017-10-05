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Компетенции ЮУТПП по сертификации систем менеджмента качества получили отличную оценку

УрБК, Челябинск, 05.10.2017. В Южно-Уральской торгово-промышленной палате прошли плановые инспекционные проверки деятельности по сертификации систем менеджмента качества предприятий и организаций в системах «Военный Регистр» и «ГОСТ Р». Как сообщает пресс-служба палаты, проверяющие комиссии АНО «Военный Регистр» и Росаккредитации отметили высокий уровень подготовки специалистов органа по сертификации СМК ЮУТПП.



Специалисты оценили порядок осуществления деятельности органа, опыт работы и возможности, уровень подготовки экспертов, правильность проведения надзора за объектами сертификации, обеспечение конфиденциальности информации, полученной при проведении работ, и т.д.



«Руководитель органа по сертификации систем менеджмента качества ЮУТПП Елена Красноярцева подошла к проверке со всей ответственностью. Подразделение представило себя на очень высоком уровне. Здесь работают высококвалифицированные специалисты, которые всю документацию содержат в полном порядке. Они компетентно отвечали на любые возникающие вопросы, сиюминутно предоставляли запрашиваемые комиссией данные. Наша оценка — пять баллов», — комментирует итоги аудита эксперт АНО «Военный регистр» Антон Зайцев.



Комиссия Росаккредитации также подтвердила полное соответствие органа по сертификации СМК ЮУТПП всем критериям аккредитации.



В палате отмечают, что сертификация предприятий в различных системах менеджмента качества, в том числе на соответствие стандартам ракетно-космической техники (Роскосмос), является одним из важных направлений деятельности Южно-Уральской торгово-промышленной палаты. В ЮУТПП также на постоянной основе проводится обучение по вопросам применения стандарта «Военный Регистр» с участием высокопрофессиональных специалистов. С 2013 года орган по сертификации СМК ЮУТПП зарегистрирован в качестве регионального представительства системы добровольной сертификации «Военный Регистр» в Уральском федеральном округе.

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