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В Екатеринбурге из городских школ эвакуировали 7,5 тыс. человек
5 октябрь 2017 (17:11)
УрБК, Екатеринбург, 05.10.2017. В Екатеринбурге 5 октября 2017 года из городских школ в общей сложности эвакуировали около 7,5 тыс. человек. Об этом сообщает департамент образования администрации города.
«Сотрудники школ и правоохранительных органов провели эвакуацию учеников и педагогов из школьных зданий № 85, 9, 10, 69, 76, 102, 143, 145, 146, 163. На 16.00 общее количество эвакуированных составило около 7,5 тыс. человек», — говорится в сообщении.
В департаменте призвали родителей с пониманием отнестись к создавшейся ситуации и обратить внимание на настроение и поведение детей.
«В случае необходимости психолого-педагогическую помощь возможно получить в школах или в МБУ Екатеринбургский центр психолого-педагогической поддержки несовершеннолетних «Диалог», — отметили в ведомстве.
«Сотрудники школ и правоохранительных органов провели эвакуацию учеников и педагогов из школьных зданий № 85, 9, 10, 69, 76, 102, 143, 145, 146, 163. На 16.00 общее количество эвакуированных составило около 7,5 тыс. человек», — говорится в сообщении.
В департаменте призвали родителей с пониманием отнестись к создавшейся ситуации и обратить внимание на настроение и поведение детей.
«В случае необходимости психолого-педагогическую помощь возможно получить в школах или в МБУ Екатеринбургский центр психолого-педагогической поддержки несовершеннолетних «Диалог», — отметили в ведомстве.
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