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Объем контрабанды овощей в Россию достигает 1 млрд рублей в год

УрБК, Москва, 05.10.2017. Объемы контрабандной плодоовощной продукции, которая ввозится в Россию в обход продэмбарго и ограничений Россельхознадзора, составляет до 1 млрд руб. в год. Об этом сообщает RNS со ссылкой на заявление президента Национального союза производителей плодов и овощей Сергея Королева.



«К сожалению, несмотря на все те меры, которые у нас есть — это и продэмбарго, и ограничения Россельхознадзора, на рынок продолжает поступать огромное количество продукции из запрещенных стран. По нашим оценкам, по плодоовощной продукции этот контрафакт составляет около 700 млн — 1 млрд руб. в год», — сказал С. Королев.



По его словам, введение ограничений на импорт иностранной плодоовощной продукции оказало поддержку отечественным производителям, но поставки контрабандных овощей и фруктов «не всегда понятного качества» искажают конкуренцию на российском рынке, в том числе на этапе производства, полагает Королев. Зачастую такая контрабанда фактически легализуется на территории государств ЕАЭС.

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