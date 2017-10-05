«Штрафограм» для водителей

Правительство РФ сегодня рассматривает законопроект о фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД) участниками движения. Законопроект подготовит нормативную базу для создания мобильного приложения, с помощью которого граждане смогут напрямую сообщать в надзорные органы об увиденных нарушениях ПДД или агрессивном вождении. Вместе с тем использование водителями смартфонов во время движения для фиксации таких инцидентов, наоборот, может привести к росту аварийности на дорогах.Согласно законопроекту, Минкомсвязи и МВД разработают совместное приложение для смартфонов, с помощью которого через портал госуслуг участники движения смогут отправлять материалы с нарушениями напрямую на специальный ресурс для принятия решения по штрафам. Аналогичный софт планируется разработать и для видеорегистраторов, что технически сложнее.По словам представителя Федерации автовладельцев России в Свердловской области Максима Едрышова, инициативу решили вывести на федеральный уровень после удачного опыта в Татарстане.«МВД уже год, наверное, разрабатывает это приложение, и вполне возможно, что оно достаточно упростит жизнь тем водителям, которые проявляют сознательность и направляют сведения и фотографии нарушителей. Приложение будет что-то вроде Instagram: нельзя будет загружать фотографии и обрабатывать их, только вживую фотографировать или снимать на видео. Это планируют привязать к профилю на сайте госуслуг, чтобы идентифицировать, кто отправляет сообщение», — прокомментировал он.Это существенно упростит нынешнюю процедуру отправки в надзорные органы оснований для административных взысканий. Водители и сейчас могут отправлять в ГИБДД видео агрессивного вождения или нарушений ПДД, однако в дополнение им нужно написать заявление в Госавтоинспекцию, а инспекторам — вызвать на допрос и, по сути, провести расследование.Вместе с тем использование телефонов водителями во время движения, наоборот, может привести к хаосу на дорогах и росту числа аварий из-за снижения внимательности участников движения.«По моему мнению, такие функции необходимо осуществлять через специальные приборы, то есть видеорегистратор с GPS и тому подобное. Либо подобные съемки может вести пассажир, который находится в автомобиле, чтобы водитель не отвлекался от управления транспортом. В принципе, идея неплохая, имеет право на существование. Но, конечно, недопустимо, если водитель во время движения будет вручную пользоваться телефоном, чтобы снимать какие-то правонарушения других участников движения», — прокомментировал председатель Союза страховщиков Уральского региона «Белый соболь» Олег Цыпулин.Отметим, что действующая формулировка в ПДД, по сути, запрещает водителям только разговаривать по телефону во время движения без гарнитуры.«У нас современная формулировка запрещает использование телефона, который не оборудован устройством, позволяющим вести разговоры без использования рук. Очень часто водители закрепляют телефоны где-то на лобовом стекле, для этого специальные стойки существуют, и с помощью этого ведут видеосъемку», — отметил Максим Едрышов.С высокой долей вероятности правительство одобрит сегодня законопроект. В этом случае документ направят на рассмотрение в Госдуму. Если и депутаты одобрят инициативу, то в конечном итоге это может привести не только к поправкам в КоАП, но и ужесточению условий пользования телефонами во время движения в ПДД.