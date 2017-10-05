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В Стокгольме объявили лауреата Нобелевской премии по литературе

Шведская академия объявила имя лауреата Нобелевской премии по литературе за 2017 год. Награда присуждена английскому писателю японского происхождения Кадзуо Исигуро. Об этом сообщает RT.



Ожидается, что в ходе торжественной церемонии 10 декабря лауреат получит диплом и золотую медаль, а днём позднее — сумму в 9 млн крон (порядка 1,12 млн долл. США).



В 2016 году Нобелевскую премию по литературе присудили американскому писателю и музыкальному исполнителю Бобу Дилану.



4 октября были объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии. Ими стали Жак Дюбоше, Йоахим Франк и Ричард Хендерсон, разработавшие криоэлектронную микроскопию для определения структуры молекул с высоким разрешением в растворе.

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