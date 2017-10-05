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В Стокгольме объявили лауреата Нобелевской премии по литературе
5 октябрь 2017 (16:23)
Шведская академия объявила имя лауреата Нобелевской премии по литературе за 2017 год. Награда присуждена английскому писателю японского происхождения Кадзуо Исигуро. Об этом сообщает RT.
Ожидается, что в ходе торжественной церемонии 10 декабря лауреат получит диплом и золотую медаль, а днём позднее — сумму в 9 млн крон (порядка 1,12 млн долл. США).
В 2016 году Нобелевскую премию по литературе присудили американскому писателю и музыкальному исполнителю Бобу Дилану.
4 октября были объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии. Ими стали Жак Дюбоше, Йоахим Франк и Ричард Хендерсон, разработавшие криоэлектронную микроскопию для определения структуры молекул с высоким разрешением в растворе.
Ожидается, что в ходе торжественной церемонии 10 декабря лауреат получит диплом и золотую медаль, а днём позднее — сумму в 9 млн крон (порядка 1,12 млн долл. США).
В 2016 году Нобелевскую премию по литературе присудили американскому писателю и музыкальному исполнителю Бобу Дилану.
4 октября были объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии. Ими стали Жак Дюбоше, Йоахим Франк и Ричард Хендерсон, разработавшие криоэлектронную микроскопию для определения структуры молекул с высоким разрешением в растворе.
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