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«Барселона» намерена стать посредником в конфликте Испании и Каталониии

Руководство футбольного клуба «Барселона» намерено стать посредником в политическом конфликте между Испанией и Каталонией. Об этом сообщает RT.



Отмечается, что каталонский клуб планирует присоединиться к инициативе коллегии адвокатов Барселоны, которая предлагает создание специальной комиссии. Этот орган должен исполнять роль посредника между правительством Испании и Каталонией.

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