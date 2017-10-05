Дайджест

«Барселона» намерена стать посредником в конфликте Испании и Каталониии

5 октябрь 2017 (16:22)

Руководство футбольного клуба «Барселона» намерено стать посредником в политическом конфликте между Испанией и Каталонией. Об этом сообщает RT.

Отмечается, что каталонский клуб планирует присоединиться к инициативе коллегии адвокатов Барселоны, которая предлагает создание специальной комиссии. Этот орган должен исполнять роль посредника между правительством Испании и Каталонией.

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