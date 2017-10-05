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Подруга стрелка из Лас-Вегаса сделала первое заявление после трагедии

Подруга американца Стивена Пэддока, 62-летняя Мэрилу Дэнли заявила, что ничего не знала о его планах. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Associated Press.



«Он никогда не говорил мне и не делал ничего такого, о чем мне было известно, что каким-либо образом могло бы намекнуть мне, что произойдет нечто ужасное, как-то, что произошло», — говорится в заявлении, которое распространил ее адвокат Мэттью Ломбард.



По словам Дэнли, Пэддок был «добрым, заботливым и тихим человеком».



Напомним, в ночь на 2 октября 64-летний американец Стивен Пэддок открыл стрельбу из своего номера в отеле по толпе посетителей фестиваля кантри-музыки «Route 91» в Лас-Вегасе. В результате произошедшего погибли 59 человек и 527 пострадали.

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