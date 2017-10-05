Дайджест
Подруга стрелка из Лас-Вегаса сделала первое заявление после трагедии
5 октябрь 2017 (16:22)
Подруга американца Стивена Пэддока, 62-летняя Мэрилу Дэнли заявила, что ничего не знала о его планах. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Associated Press.
«Он никогда не говорил мне и не делал ничего такого, о чем мне было известно, что каким-либо образом могло бы намекнуть мне, что произойдет нечто ужасное, как-то, что произошло», — говорится в заявлении, которое распространил ее адвокат Мэттью Ломбард.
По словам Дэнли, Пэддок был «добрым, заботливым и тихим человеком».
Напомним, в ночь на 2 октября 64-летний американец Стивен Пэддок открыл стрельбу из своего номера в отеле по толпе посетителей фестиваля кантри-музыки «Route 91» в Лас-Вегасе. В результате произошедшего погибли 59 человек и 527 пострадали.
«Он никогда не говорил мне и не делал ничего такого, о чем мне было известно, что каким-либо образом могло бы намекнуть мне, что произойдет нечто ужасное, как-то, что произошло», — говорится в заявлении, которое распространил ее адвокат Мэттью Ломбард.
По словам Дэнли, Пэддок был «добрым, заботливым и тихим человеком».
Напомним, в ночь на 2 октября 64-летний американец Стивен Пэддок открыл стрельбу из своего номера в отеле по толпе посетителей фестиваля кантри-музыки «Route 91» в Лас-Вегасе. В результате произошедшего погибли 59 человек и 527 пострадали.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Власти округа Кларк ввели режим ЧП
- В результате стрельбы на фабрике в Канзасе пострадали 20 человек
- В Нью-Йорке во время похорон криминального авторитета погибли два человека
- В Сербии пожилой мужчина застрелил 13 человек
- Американец устроил бойню в салоне красоты после ссоры с женой
Loading...