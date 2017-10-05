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Radiohead и Depeche Mode попали в число номинантов на включение в Зал славы рок-н-ролла

5 октябрь 2017 (16:22)

Названы номинанты на включение в Зал славы рок-н-ролла. Как передает The New York Times, в список попали такие группы, как Radiohead, Depeche Mode и Rage Against The Machine. Об этом сообщает «Газета.ру».

Кроме того, номинированы певицы Нина Симон и Розетта Тарп (обе — посмертно), а также певица Кейт Буш и рэпер LL Cool J.

В число претендентов вошли и группы Eurythmics, Dire Straits, J. Geils Band, Bon Jovi, Judas Priest, The Moody Blues.

Музыканты могут номинироваться на включение в Зал славы рок-н-ролла через 25 лет после выпуска своей первый записи. Короткий список составляется специальным комитетом. Далее проходит голосование, в котором принимают участие и обычные зрители, и около 900 артистов, историков и представителей индустрии музыки. Победителей объявляют в декабре.

В 2016 году стало известно, что Тупак Шакур и группа Yes включены в Зал славы рок-н-ролла.

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