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По инициативе ПНТЗ в Первоуральске высадили около 500 деревьев на городских улицах и скверах

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2017. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ) реализовал масштабную экологическую акцию по озеленению города. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



За несколько дней в Первоуральске высажено около 500 саженцев кизильника, ивы, яблони и сирени. Работы по заказу ПНТЗ провели городские службы и фермерское хозяйство.



Места для озеленения выбраны с учетом наибольшего трафика автомобилей. Новые деревья появились на улице Комсомольской, проспекте Космонавтов, Ильича, в сквере Данилова.



«Первоуральский новотрубный завод традиционно принимает активное участие в благоустройстве и озеленении городских территорий. Сотрудники предприятия выходят на субботники, ремонтируют дворы и социальные объекты. Высадку деревьев мы решили приурочить к году экологии, эта мера призвана уменьшить влияние выбросов автотранспорта и снизить шумовую нагрузку в городе», — комментирует управляющий директор ПНТЗ Алексей Дронов.



В 2017 году предприятие направило порядка 70 млн руб. на экологические и природоохранные мероприятия. ПНТЗ реализует ряд масштабных проектов, связанных с минимизацией нагрузки на экологию, усилением контроля уровня загрязнения атмосферы, благоустройством территории, восстановлением природных ресурсов.

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