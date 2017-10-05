Новости дня

Мобильное приложение для борьбы с агрессивными водителями может спровоцировать рост аварий на дорогах

УрБК, Москва, 05.10.2017. Правительство РФ сегодня рассматривает законопроект о фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД) участниками движения, следует из повестки заседания кабмина.



Согласно законопроекту, Минкомсвязи и МВД разработают совместное приложение для смартфонов и видеорегистраторов, с помощью которого через портал госуслуг участники движения смогут отправлять материалы с нарушениями напрямую на специальный ресурс для принятия решения по штрафам.



Это существенно упростит нынешнюю процедуру отправки в надзорные органы оснований для административных взысканий. Водители и сейчас могут отправлять в ГИБДД видео агрессивного вождения, выездов на встречную полосу или обочину, однако, помимо этого, им нужно написать заявление в надзорный орган, а инспекторам вызвать их в отделение для дачи показаний и провести расследование.



Вместе с тем использование телефонов водителями во время движения, наоборот, может привести к хаосу на дорогах и росту числа аварий из-за снижения внимательности участников движения.



«По моему мнению, такие функции необходимо осуществлять через специальные приборы, то есть видеорегистратор с GPS и тому подобное. Либо подобные съемки может вести пассажир, который находится в автомобиле, чтобы водитель не отвлекался от управления транспортом. В принципе, идея неплохая, имеет право на существование. Но, конечно, недопустимо, если водитель во время движения будет вручную пользоваться телефоном, чтобы снимать какие-то правонарушения других участников движения», — прокомментировал председатель Союза страховщиков Уральского региона «Белый соболь» Олег Цыпулин.



Отметим, что действующая формулировка в ПДД, по сути, запрещает водителям только разговаривать по телефону во время движения без гарнитуры.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: