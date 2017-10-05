ГК «КОРТРОС» представил опыт Академического района на форуме 100+ Russia

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2017. Группа компаний «КОРТРОС» приняла участие в крупнейшем отечественном форуме высотного и уникального строительства 100+ Russia. Об этом сообщает пресс-служба «РСГ-Академическое».На пленарном заседании форума «Строить, преодолевая стереотипы» выступил директор управления по частно-государственному партнерству ГК «КОРТРОС» Довран Гарагозов.Он отметил, что в основе градостроительных решений Академического лежит сочетание зданий различной высотности — от 7 до 25 этажей. Такой подход позволяет решить сразу несколько задач. Во-первых, расширяется выбор для потребителя: ведь некоторые покупатели квартир предпочитают жить в малоэтажных зданиях, тогда как другие охотнее приобретают квартиры в высотных домах с панорамным видом из окна. Одновременно удается избежать монотонности застройки, создать эффектные доминанты и акценты и достигнуть архитектурной выразительности района. В Академическом районе широко представлены все эти варианты, что является одним из его конкурентных преимуществ.Еще одна особенность района — развитие инфраструктуры. В Академическом районе строятся школы и детские сады, разработана и внедрена система обеспечения безопасности. При этом затраты на инфраструктурный компонент застройщик не перекладывает на плечи потребителя.«Компания также продолжит использование энергоэффективных коммунальных зданий, что уже стало одной из визитных карточек Академического. При проектировании зданий «КОРТРОС» намерен внедрять инновационные BIM технологии, то есть создание информационной модели здания. Это позволяет оптимизировать процесс строительства, детально просчитать весь жизненный цикл здания и исключить возможные ошибки», — подчеркнул Д. Гарагозов.