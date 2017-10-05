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ФАС оштрафовала «РЕСО-Гарантию» и «Ингосстрах» на более чем 8 млн рублей

УрБК, Москва, 05.10.2017. Управление ФАС России в Ростовской области оштрафовало страховые компании «РЕСО-Гарантия» и «Ингосстрах» на сумму более 8 млн руб. за навязывание физическим лицам дополнительных добровольных договоров при оформлении ОСАГО. Об этом сообщает RNS со ссылкой на данные пресс-службы ведомства.



«Нарушение антимонопольного законодательства выразилось в синхронном и единообразном навязывании физическим лицам дополнительных добровольных договоров страхования при оказании услуг по оформлению ОСАГО на территории Ростовской области. В случае если физические лица отказывались от дополнительных договоров, у представителей страховых компаний возникал ряд сложностей: отсутствовали бланки полисов ОСАГО, не было подключения к интернету и возникала неисправность системы АИС РСА, в связи с чем физическим лицам отказывалось в заключении договоров ОСАГО», — говорится в сообщении ФАС.



«Ингосстрах» обжаловал решение ростовского отделения ведомства, но компании было отказано в удовлетворении жалобы.

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