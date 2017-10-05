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НБКИ: С начала года в Свердловской области объемы потребительского кредитования выросли на 33%

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2017. За первые восемь месяцев 2017 года в Свердловской области было выдано 299 тыс. 405 потребительских кредитов, что на 33% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



Всего по России за I полугодие года количество выданных кредитов на покупку потребительских товаров составило 9,94 млн ед. Это на 27% больше, чем было выдано за аналогичный период 2016 года (7,83 млн ед.). При этом в августе 2017 года темпы роста потребкредитов были самыми низкими в текущем году — на 13,2% больше, чем в августе 2016 года.



Также необходимо отметить, что объем выданных потребительских кредитов в январе-августе 2017 года составил 1,37 трлн руб., увеличившись на 35,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (1,01 трлн руб.).



«Время, когда банки сознательно сокращали объемы потребительского кредитования и выдавали кредиты гражданам с исключительно хорошей кредитной историей и низкой долговой нагрузкой, прошло. На фоне стабилизации ситуации в экономике банки находят возможности для расширения необеспеченного кредитования. Большую активность после нескольких лет осторожного отношения к кредитам проявляют и сами граждане. Однако пока преждевременно говорить о том, что темпы роста розничного кредитования будут оставаться на высоком уровне. Одним из главных рисков здесь по-прежнему остается ситуация с динамикой реальных доходов населения», — говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

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