Рынок жилья поразил «потребительский экстремизм»

Свердловские застройщики в ходе реализации проектов сталкиваются с целым комплексом серьезных проблем. На Среднем Урале активно распространяется так называемый «потребительский экстремизм». Этот термин означает поведение, имеющее целью получить определенную выгоду и доход, манипулируя законодательством в корыстных целях. Каждый год свердловчане придумывают новые способы обогатиться за счет средств застройщиков и государства.Президент Российской гильдии риэлторов (штаб-квартира организации расположена в Екатеринбурге) Татьяна Деменок рассказала о том, что в последнее время жители Свердловской области стали активно «зарабатывать» на программе переселения граждан из аварийного жилья.Напомним, что до 1 сентября 2017 года на Среднем Урале планировалось расселить 1 тыс. 479 домов. По информации портала «Реформа ЖКХ», в регионе не удалось вовремя выполнить программу. В настоящее время в Свердловской области не расселили 345 домов.«Потребительский экстремизм» присутствует как на ипотечном, так и на первичном рынке. Приведу пример. Некоторые потребители намеренно покупают аварийное жилье для того, чтобы потом их расселили в более качественные и дорогие квартиры. Это очень серьезная проблема. О ней мало говорится. Она существует не только в Екатеринбурге, но и во многих других российских городах», — заявила Татьяна Деменок.По ее словам, волна «потребительского экстремизма» прокатилась по всей стране. Способы такого «заработка» регулярно совершенствуются.Заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Белышев рассказал, что одним из самых распространенных методов является завышение стоимости своей недвижимости.«При развитии застроенных территорий часто приходится расселять старое жилье. К примеру, мы за бюджетные деньги активно развиваем ул. Московскую (на пересечении с ул. Шаумяна). В перспективе это позволит улучшить жизнь многих тысяч горожан. Там стоит один домик, который оценивает себя в 5-7 раз выше среднерыночной цены. К сожалению, сегодня закон не дает безусловного права (если это не попадает под действие земельного кодекса по государственной и муниципальной нужде) на отселение по оценочной стоимости. То есть суд даже не примет на рассмотрение соответствующий иск, если хозяин по какой-то из причин выступает против этого», — сообщил Алексей Белышев.Похожий случай произошел на пересечении ул. Уральской — Блюхера, где НП «Атомстройкомплекс» построило новый жилой комплекс.«Внутри остался частный дом. У него даже половину отпилили, потому что он в правах был разделен на две части. Этого оказалось достаточно, чтобы там остался жить этот упертый жилец», — заявил Алексей Белышев.Также «потребительский экстремизм» активно распространяется среди покупателей-дольщиков. Они отказываются принимать квартиры после сдачи жилого дома в эксплуатацию, искусно пользуясь особенностями ФЗ 214 «Об участии в долевом строительстве». Такие потребители целенаправленно не подписывают акт приемки жилья, ссылаясь на якобы выявленные дефекты.«Обязательно при сдаче каждого дома в эксплуатацию есть несколько дольщиков, которые прекрасно знают все законы и хорошо умеют на этом зарабатывать деньги. Они не принимают квартиру до тех пор, пока не получат для себя определенные блага. Чем сложившаяся ситуация грозит застройщикам? Это дополнительная финансовая нагрузка, которая рано или поздно приведет к удорожанию стоимости квадратного метра», — полагает исполнительный директор Гильдии строителей Урала Вера Белоус.По оценкам аналитиков, застройщики практически никак не защищены от «потребительского экстремизма». С юридической точки зрения недобросовестные покупатели действуют абсолютно легально. Единственный эффективный инструмент борьбы с этим явлением — совершенствование законодательства, связанного с жилищным строительством. Однако пока предпосылок для этого нет. Наоборот, государство регулярно принимает поправки, которые увеличивают права покупателей. Соответственно, появляются новые возможности для развития «потребительского экстремизма».