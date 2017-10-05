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Инвестиции в коммерческую недвижимость РФ в III квартале сократились почти на 70%
5 октябрь 2017 (12:57)
УрБК, Москва, 05.10.2017. Объем инвестиций в коммерческую недвижимость РФ в III квартале 2017 года составил 532 млн долл. США, что на 69% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает РИА «Недвижимость» со ссылкой на исследование компании S.A. Ricci.
«За девять месяцев 2017 года объем инвестиционных вложений в коммерческую недвижимость составил 2,4 млрд долл. США. Это на 44% меньше показателя аналогичного периода 2016 года», — говорится в исследовании.
По итогам III квартала на московский регион приходится 92% инвестиций (491 млн долл. США). В коммерческую недвижимость Санкт-Петербурга было вложено 6% от общего объема (34 млн долл. США). И всего лишь 5 млн долл. инвестиций пришлось на недвижимость в регионах.
«За девять месяцев 2017 года объем инвестиционных вложений в коммерческую недвижимость составил 2,4 млрд долл. США. Это на 44% меньше показателя аналогичного периода 2016 года», — говорится в исследовании.
По итогам III квартала на московский регион приходится 92% инвестиций (491 млн долл. США). В коммерческую недвижимость Санкт-Петербурга было вложено 6% от общего объема (34 млн долл. США). И всего лишь 5 млн долл. инвестиций пришлось на недвижимость в регионах.
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