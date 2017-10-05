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На Среднем Урале суд запретил Ассоциации развития авиации «АвиаУРА» обучать пилотов

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2017. Кировский районный суд Екатеринбурга признал незаконной образовательную деятельность Ассоциации развития авиации «АвиаУРА». Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.



В ходе проверки транспортные прокуроры обнаружили, что Ассоциация вела обучение по программе «Подготовка частных пилотов на легкое воздушное судно (самолет)» без сертификата авиационного учебного центра.



«Поскольку выявленные нарушения могли повлиять на обеспечение безопасности полетов, а также создать угрозу жизни и безопасности неопределенному кругу лиц, свердловским транспортным прокурором в Кировский районный суд Екатеринбурга подано исковое заявление о признании образовательной деятельности Ассоциации незаконной и о ее запрете до получения соответствующего сертификата», — комментируют в пресс-службе надзорного органа.



Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. В настоящее время учреждение не оказывает образовательные услуги.

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