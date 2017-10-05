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Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга с начала года сократился на 3,3%

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2017. Средняя цена предложения одного квадратного метра жилья на вторичном рынке Екатеринбурга составила 66 тыс. 482 руб. За последние четыре недели показатель вырос на 0,1%. С начала года цены снизились на 2,4%, с февраля 2015 года — на 13,3%. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).



Объем предложения продолжает постепенно снижаться. За последние четыре недели количество объектов в базе данных УПН снизилось на 1,1%. По сравнению с началом года выбор у покупателей сократился на 3,3%. Процесс медленного снижения объема предложения на вторичном рынке жилья с наступлением осени замедлился.



«По состоянию на конец сентября в базе данных УПН выставляется около 9,76 тыс. квартир и около 1,7 тыс. комнат в коммуналках. В городах-спутниках (Арамили, Березовском, Верхней Пышме и Среднеуральске) предлагается еще около 850 квартир. На рынке новостроек происходит заметная ротация предложения, но объем предложения относительно стабилен — около 17 тыс. квартир», — говорится в исследовании.



Среди отдельных территориальных сегментов наибольшая корректировка цен (плюс 1,9%) за последние четыре недели зафиксирована в центре. Рынок данного района пополнился новыми дорогими объектами, которые скорректировали данный показатель. Рост цен около 0,5% зафиксирован во 2 ценовом поясе (до 60 тыс. 407 руб. за кв. м.). По остальным территориальным сегментам корректировки незначительны.



В целом можно говорить о том, что ценовой фон на рынке остается достаточно стабильным. Это не исключает того, что у покупателей сохраняется возможность для торга.



Средний срок экспозиции на текущий момент составляет 130 дней.

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