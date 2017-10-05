Новости дня
Минобрнауки посчитало неэффективными УрФУ и еще 14 участников программы «5-100»
5 октябрь 2017 (11:55)
УрБК, Москва, 05.10.2017. Министр образования и науки РФ Ольга Васильева предложила отказать в финансовой поддержке неэффективным участникам госпрограммы «5-100». Об этом пишет «Коммерсантъ».
По словам министра, иначе Минобрнауки рискует не выполнить майский указ президента РФ 2012 года, согласно которому не менее пяти российских вузов должны к 2020 году войти в топ-100 ведущих мировых рейтингов. Для этого в 2013 году Минобрнауки запустило программу «5-100», рассчитанную на семь лет. За две волны конкурсного отбора к ней присоединился 21 вуз.
Теперь Ольга Васильева предлагает сократить их количество до шести — НИУ ВШЭ, МФТИ, НИУ ИТМО, НИЯУ МИФИ, НИТУ МИСиС и Новосибирский госуниверситет. РУДН, Казанский федеральный университет, Уральский федеральный университет и еще 12 участников программы в ведомстве посчитали неэффективными.
Отметим, что реализация программы «5-100» стала самым дорогим проектом в истории Минобрнауки: за пять лет на нее из федерального бюджета выделили 50 млрд руб., а до 2020 планируют направить еще 29,2 млрд руб.
По словам министра, иначе Минобрнауки рискует не выполнить майский указ президента РФ 2012 года, согласно которому не менее пяти российских вузов должны к 2020 году войти в топ-100 ведущих мировых рейтингов. Для этого в 2013 году Минобрнауки запустило программу «5-100», рассчитанную на семь лет. За две волны конкурсного отбора к ней присоединился 21 вуз.
Теперь Ольга Васильева предлагает сократить их количество до шести — НИУ ВШЭ, МФТИ, НИУ ИТМО, НИЯУ МИФИ, НИТУ МИСиС и Новосибирский госуниверситет. РУДН, Казанский федеральный университет, Уральский федеральный университет и еще 12 участников программы в ведомстве посчитали неэффективными.
Отметим, что реализация программы «5-100» стала самым дорогим проектом в истории Минобрнауки: за пять лет на нее из федерального бюджета выделили 50 млрд руб., а до 2020 планируют направить еще 29,2 млрд руб.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Правительство РФ выделило УрФУ почти 500 млн руб. на повышение конкурентоспособности
- Минобрнауки сократит количество учебников по каждому предмету
- Счетная палата уличила УрФУ в занижении плановых показателей
- УрФУ не вошел в сотню лучших вузов стран БРИКС
- Уральский федеральный университет ухудшил свои позиции в рейтинге 800 мировых вузов по версии QS
Loading...