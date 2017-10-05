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Минобрнауки посчитало неэффективными УрФУ и еще 14 участников программы «5-100»

УрБК, Москва, 05.10.2017. Министр образования и науки РФ Ольга Васильева предложила отказать в финансовой поддержке неэффективным участникам госпрограммы «5-100». Об этом пишет «Коммерсантъ».



По словам министра, иначе Минобрнауки рискует не выполнить майский указ президента РФ 2012 года, согласно которому не менее пяти российских вузов должны к 2020 году войти в топ-100 ведущих мировых рейтингов. Для этого в 2013 году Минобрнауки запустило программу «5-100», рассчитанную на семь лет. За две волны конкурсного отбора к ней присоединился 21 вуз.



Теперь Ольга Васильева предлагает сократить их количество до шести — НИУ ВШЭ, МФТИ, НИУ ИТМО, НИЯУ МИФИ, НИТУ МИСиС и Новосибирский госуниверситет. РУДН, Казанский федеральный университет, Уральский федеральный университет и еще 12 участников программы в ведомстве посчитали неэффективными.



Отметим, что реализация программы «5-100» стала самым дорогим проектом в истории Минобрнауки: за пять лет на нее из федерального бюджета выделили 50 млрд руб., а до 2020 планируют направить еще 29,2 млрд руб.

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