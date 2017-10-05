Новости дня
Chrysler отзывает в России более 3 тыс. автомобилей
5 октябрь 2017 (11:39)
УрБК, Москва, 05.10.2017. ООО «ЭфСиЭй РУС», являющееся официальным представителем Jeep, Dodge, Chrysler на российском рынке, отзывает 3 тыс. 019 транспортных средств марки Jeep (Compass, Patriot), Dodge (Caliber), Chrysler (Sebring). Об этом говорится в сообщении на сайте Росстандарта.
Отзыву подлежат автомобили, реализованные с апреля 2010 года по декабрь 2015 года. Причиной является контроллер удерживающих систем. В момент столкновения команды на раскрытие подушек безопасности и срабатывание преднатяжителей ремней безопасности могут не поступить из-за внутреннего короткого замыкания, вызванного приходом в контроллер «отрицательного» напряжения через провода переднего датчика удара.
В рамках отзывной кампании на автомобилях будет произведена замена контроллера удерживающих систем. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
Отзыву подлежат автомобили, реализованные с апреля 2010 года по декабрь 2015 года. Причиной является контроллер удерживающих систем. В момент столкновения команды на раскрытие подушек безопасности и срабатывание преднатяжителей ремней безопасности могут не поступить из-за внутреннего короткого замыкания, вызванного приходом в контроллер «отрицательного» напряжения через провода переднего датчика удара.
В рамках отзывной кампании на автомобилях будет произведена замена контроллера удерживающих систем. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Mitsubishi отзывает из России более 100 тыс. автомобилей из-за проблем с подушками безопасности
- Концерн Fiat Chrysler отзывает в России более 3,4 тыс. автомобилей
- Mitsubishi отзывает более 140 тыс. автомобилей Lancer
- В России отзывают более 2,4 тыс. автомобилей Jeep
- FCA отзывает 2,2 тысячи автомобилей Chrysler 300 в России
Loading...