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Chrysler отзывает в России более 3 тыс. автомобилей

УрБК, Москва, 05.10.2017. ООО «ЭфСиЭй РУС», являющееся официальным представителем Jeep, Dodge, Chrysler на российском рынке, отзывает 3 тыс. 019 транспортных средств марки Jeep (Compass, Patriot), Dodge (Caliber), Chrysler (Sebring). Об этом говорится в сообщении на сайте Росстандарта.



Отзыву подлежат автомобили, реализованные с апреля 2010 года по декабрь 2015 года. Причиной является контроллер удерживающих систем. В момент столкновения команды на раскрытие подушек безопасности и срабатывание преднатяжителей ремней безопасности могут не поступить из-за внутреннего короткого замыкания, вызванного приходом в контроллер «отрицательного» напряжения через провода переднего датчика удара.



В рамках отзывной кампании на автомобилях будет произведена замена контроллера удерживающих систем. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

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