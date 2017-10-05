Новости дня

Полицейские обнаружили 32 нелегальных мигранта в поселках Логиново и Кочнево

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2017. Полицейские проверили легальность пребывания иностранных граждан в Белоярском районе Свердловской области, которые работали в агропромышленных хозяйствах. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.



«В поселках Логиново и Кочнево проверено более восьмидесяти иностранцев. Из них в отдел полиции №29 доставлено двое граждан Китайской Народной Республики и тридцать уроженцев одной из среднеазиатских стран, которые в момент рейда находились без документов на производстве сельхозработ», — рассказывает заместитель начальника отдела иммиграционного контроля Управления по вопросам миграции Свердловского областного полицейского главка капитан Кирилл Слизов.



Задержанных мигрантов проверили по базам данных, сняли у них отпечатки пальцев и составили протоколы за нарушение режима пребывания на территории Российской Федерации, а также за выполнение трудовой деятельности без соответствующих разрешений. Сейчас полицейские готовят материалы в суд, чтобы выдворить из страны 18 из них.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: