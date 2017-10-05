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Свердловский Роспотребнадзор прогнозирует почти 3 тыс. преждевременных смертей из-за пыли
5 октябрь 2017 (10:22)
УрБК, Екатеринбург, 05.10.2017. Комплексное загрязнение атмосферного воздуха, питьевой воды, почвы и продуктов питания в Свердловской области формирует существенные риски для здоровья жителей региона. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.
Согласно отчету ведомства за III квартал 2017 года, таким рискам подвержено 76% населения региона. Комплексная химическая нагрузка может привести к преждевременным смертям.
«В частности, прогнозируется 2 тыс. 941 дополнительных случаев преждевременной смерти в связи с острыми и хроническими эффектами от воздействия тонких фракций пыли (РМ10 и РМ2,5); 1 тыс. 239 дополнительных случаев смерти каждые 2 года и 659 случаев замедленного психического развития детей в связи с многосредовым воздействием свинца; 139 тыс. 547 случаев нефропатий (нарушения работы почек — прим. УрБК) в связи с многосредовым воздействием кадмия; 7 тыс. 657 дополнительных случаев рака», — указано в докладе.
Кроме комплексной химической нагрузки здоровью населения области также угрожают биологическое загрязнение и риски от физических факторов. При этом социально-экономические факторы во многом определили снижение рождаемости и связанную с этим убыль населения, заключили специалисты.
Согласно отчету ведомства за III квартал 2017 года, таким рискам подвержено 76% населения региона. Комплексная химическая нагрузка может привести к преждевременным смертям.
«В частности, прогнозируется 2 тыс. 941 дополнительных случаев преждевременной смерти в связи с острыми и хроническими эффектами от воздействия тонких фракций пыли (РМ10 и РМ2,5); 1 тыс. 239 дополнительных случаев смерти каждые 2 года и 659 случаев замедленного психического развития детей в связи с многосредовым воздействием свинца; 139 тыс. 547 случаев нефропатий (нарушения работы почек — прим. УрБК) в связи с многосредовым воздействием кадмия; 7 тыс. 657 дополнительных случаев рака», — указано в докладе.
Кроме комплексной химической нагрузки здоровью населения области также угрожают биологическое загрязнение и риски от физических факторов. При этом социально-экономические факторы во многом определили снижение рождаемости и связанную с этим убыль населения, заключили специалисты.
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