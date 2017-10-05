Дайджест
Польша закупила уголь из ЛНР
5 октябрь 2017 (10:11)
Уголь из самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) поставляется в Польшу. Об этом сообщил польский ресурс Dziennik Gazeta Prawna.
«Сырье добывается на подконтрольных сепаратистам территориях Украины», — утверждается в материале издания. По информации польских журналистов, топливо поставляется сначала в Россию, а потом экспортируется в ЕС.
Министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский подтвердил, что в страну ввозится антрацит с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, передает издание Biznes Alert. «Было ввезено 11 тысяч тонн угля — столько, сколько за сутки потребляет один энергетический блок [электростанции]», — уточнил Тхужевский.
«Сырье добывается на подконтрольных сепаратистам территориях Украины», — утверждается в материале издания. По информации польских журналистов, топливо поставляется сначала в Россию, а потом экспортируется в ЕС.
Министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский подтвердил, что в страну ввозится антрацит с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, передает издание Biznes Alert. «Было ввезено 11 тысяч тонн угля — столько, сколько за сутки потребляет один энергетический блок [электростанции]», — уточнил Тхужевский.
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