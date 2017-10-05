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Яромир Ягр перешел в «Калгари Флеймс»

Чешский хоккеист Яромир Ягр подписал однолетний контракт с канадским клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари Флеймс». Сообщение об этом размещено на сайте команды.



О возможном подписании Ягром контракта с «Флеймс» стало известно 23 августа. Тогда сообщалось, что клуб предложил игроку договор на один год с окладом 3,7 млн долл. США Прошлый сезон чех провел в составе «Флорида Пантерс». Форвард принял участие в 82 матчах регулярного чемпионата, в которых набрал 46 очков по системе «гол плюс пас» (16 шайб и 30 передач).



Ягр начал профессиональную карьеру в 1988 году в составе чешского «Кладно». Впоследствии чех выступал в нескольких клубах НХЛ, итальянском «Больцано» и омском «Авангарде». В составе «Питтсбург Пингвинс» дважды завоевывал Кубок Стэнли (1991, 1992). Вместе со сборной он выигрывал золото Олимпиады в Нагано в 1998 году и дважды становился чемпионом мира (2005, 2010). Во время ОИ-2018 ему исполнится 46 лет.

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