Дайджест
В итальянском музее напали на картину Гитлера
5 октябрь 2017 (10:11)
Неизвестный набросился на картину Адольфа Гитлера в итальянском музее. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Инцидент произошел во время выставки «Музей безумия» в городе Сало. Нападавший пытался проколоть полотно отверткой, крича «Сволочь!».
Охрана отвела мужчину от произведения, после чего он скрылся. Работа была лишь незначительно повреждена.
Владельцем картины является частный коллекционер из Германии. Он не стал обращаться в полицию.
Инцидент произошел во время выставки «Музей безумия» в городе Сало. Нападавший пытался проколоть полотно отверткой, крича «Сволочь!».
Охрана отвела мужчину от произведения, после чего он скрылся. Работа была лишь незначительно повреждена.
Владельцем картины является частный коллекционер из Германии. Он не стал обращаться в полицию.
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