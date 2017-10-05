Дайджест
Шарапова проиграла второй ракетке мира
5 октябрь 2017 (10:10)
Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла представительнице Румынии Симоне Халеп в матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Пекине. Об этом говорится на сайте WTA.
Встреча состоялась в среду, 4 октября, и завершилась победой Халеп в двух сетах со счетом 6:2, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 12 минут.
В данный момент Халеп занимает второе место в рейтинге WTA. Шарапова располагается в нем на 103-й позиции.
3 октября 30-летняя Шарапова в матче второго круга турнира в Пекине обыграла соотечественницу Екатерину Макарову. Для этого ей понадобилось три сета — 6:4, 4:6, 6:1.
Встреча состоялась в среду, 4 октября, и завершилась победой Халеп в двух сетах со счетом 6:2, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 12 минут.
В данный момент Халеп занимает второе место в рейтинге WTA. Шарапова располагается в нем на 103-й позиции.
3 октября 30-летняя Шарапова в матче второго круга турнира в Пекине обыграла соотечественницу Екатерину Макарову. Для этого ей понадобилось три сета — 6:4, 4:6, 6:1.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Шарапова вернулась на корт после травмы
- Шарапова вышла в финал Australian Open
- Мария Шарапова вылетела из US Open
- Шарапова вышла во второй круг Открытого Чемпионата Австралии
- Шарапова вышла во второй круг Roland Garros
Loading...