Дайджест

Шарапова проиграла второй ракетке мира

Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла представительнице Румынии Симоне Халеп в матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Пекине. Об этом говорится на сайте WTA.



Встреча состоялась в среду, 4 октября, и завершилась победой Халеп в двух сетах со счетом 6:2, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 12 минут.



В данный момент Халеп занимает второе место в рейтинге WTA. Шарапова располагается в нем на 103-й позиции.



3 октября 30-летняя Шарапова в матче второго круга турнира в Пекине обыграла соотечественницу Екатерину Макарову. Для этого ей понадобилось три сета — 6:4, 4:6, 6:1.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: