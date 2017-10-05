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В Екатеринбурге признали банкротом компанию «Нефтемаш»

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2017. Арбитражный суд Свердловской области признал ПАО «Нефтемаш» (Екатеринбург) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Напомним, ПАО «Нефтемаш», входящее в состав промышленной группы «Генерация», специализируется на выпуске уникального оборудования для добычи, подготовки, переработки и транспортировки нефти и газа.



С иском о банкротстве предприятия в феврале 2017 года обратилось в суд ПАО «Сбербанк России». Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов предприятия составляет 4 млрд 833 млн 225 тыс. руб., восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.



Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении компании открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.



Следует отметить, что в августе 2017 года в суд поступил иск о несостоятельности и самой ПГ «Генерация» на сумму 1,6 млрд руб. В сентябре были признаны банкротами другие предприятия группы — ПАО «Буланашский машиностроительный завод» и ООО «Генерация буровое оборудование».

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